O presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás, Flávio Castro, divulgou um vídeo na tarde desta sexta-feira (17) reforçando a postura da entidade de esperar primeiro um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) antes de emitir uma nota técnica sobre o futuro das aulas presenciais na rede de ensino pública e particular no Estado.

Existe uma expectativa de que as aulas nas escolas possam ser liberadas a partir de agosto, mas o presidente do CEE reforçou no vídeo que isso só ocorreria se houvesse o aval das autoridades sanitárias, do Centro de Operações de Emergência contra o Novo Coronavírus (COE) estadual e da SES-GO.

Na quarta-feira (15), foi apresentado ao COE um protocolo elaborado por representantes da Educação para um cenário de volta às aulas presenciais. O centro ficou de dar uma resposta até a próxima reunião do grupo, no dia 21.

Oficialmente, as aulas dentro das unidades de ensino em Goiás estão suspensas até o dia 31 de julho e seriam necessárias uma nova nota técnica do CEE e uma da SES-GO para definir se as atividades escolares continuam assim ou não a partir de agosto.

A conselheira Luciana Carniello explicou que o vídeo foi uma resposta a supostos boatos que estão circulando em conversas de Whatsapp e nas redes sociais de que o CEE estaria se manifestando a favor pela retomada das aulas antes de uma resposta da área da Saúde. Junto aos boatos, estariam vindo críticas ao presidente do conselho. “Ainda não tem nenhuma resolução sobre volta às aulas”, afirma Luciana.

No vídeo, além de destacar a espera por uma resposta da SES-GO, Flávio destaca que mesmo com autorização ele, enquanto diretor de uma escola particular em Goiânia, vai consultar pais, estudantes e professores, além da comunidade escolar antes de voltar com as aulas presenciais “se tivermos a certeza da garantia da saúde em primeiro lugar”.