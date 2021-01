O Colégio Átrio, em parceria com o G1 Goiás, realiza nesta sexta-feira (15), das 8h30 às 13h30, um aulão online para estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do Pré-vestibular. Esta será a terceira edição do 'Pulsação'.

Serão cinco horas de aulões online, ministrados porprofessores do Grupo Três Educação, com foco na preparação de alunos do 3º ano do Ensino Médio e do Pré-Vestibular para o Enem. E o melhor: tudo de graça.

Em sua terceira edição, o evento se propõe a realizar uma revisão geral de todos os conteúdos aprendidos em sala de aula. Para acompanhar as aulas, basta acessar o portal G1 Goiás no dia e horários definidos.

Oevento é uma realização do Grupo Três Educação, onde os colégios Átrio (Goiânia),Seriös (Brasília), Pré-Vestibular PPA (Brasília), fazem parte. As dúvidas que surgirem podem ser enviadas durante o aulão para o telefone WhastApp (62) 99673-6310 e também marcando a #pulsacaotaon.

De acordo com Paulo Pérez, diretor de Ensino-Aprendizagem e Inovações Educacionais do Grupo Três Educação, ações como esta são extremamente importantes para incentivar os alunos. “Precisamos ser cada vezmais didáticos e criativos ao apresentarmos os conteúdos para nossos alunos. Com esta ação, acreditamos que podemos contribuir bastante para que eles alcancem o objetivo de serem aprovados no Enem”, defende.