Cidades Auditoria na Afipe deve estar pronta em maio de 2021 Serviço analisa, desde outubro, todas as movimentações desde a criação da Associação até os dias atuais

Os resultados da auditoria independente contratada pela nova diretoria que assumiu a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) após a saída do padre Robson de Oliveira Pereira estão previstos em contrato para serem entregues em maio. A Mapah Auditores analisa desde outubro todas as movimentações desde a criação da Associação até os dias atuais. Ainda não foi divulgado nenh...