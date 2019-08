Cidades Auditores fiscais protestam na porta da Receita Federal, em Goiânia Ato faz parte do dia de luto da categoria

Cerca de 50 auditores fiscais do Estado de Goiás fazem, na manhã desta quarta-feira (21), uma manifestação em frente à Receita Federal de Goiânia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. O ato faz parte do dia de luto da categoria. O grupo protesta contra exonerações de servidores da Receita Federal e também contra as mudanças no Conselho de Controle de Ati...