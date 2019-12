Cidades Auditor-robô do Ipasgo liberou valores de “patamares absurdos” Polícia identificou que auditoria automática criada pelo Ipasgo em 2014 foi usada para beneficiar não só o Ingoh, mas empresas de envolvidas na investigação

Investigações que embasaram a Operação Metástase apontam que o auditor-robô usado para liberar automaticamente os repasses do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) para o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) foi criado em dezembro de 2014 e durante cerca de 4 anos teria beneficiado outras empresas além do Ingoh, movim...