Cidades Auditor “fantasma” atuava em esquema no Ipasgo, diz investigação Usuário falso teria sido criado no sistema do plano de saúde para praticar irregularidades que beneficiaram laboratórios, clínicas e médicos, apontam as apurações da Polícia Civil

A Gerência de Auditoria (GA) do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) possuiu entre seus profissionais cadastrados, um auditor médico que não existe. O auditor “fantasma”, usado para praticar fraudes, está no sistema do plano de saúde há mais de três anos, pelo menos. A Operação Morfina, deflagrada pela Polícia Civil na semana passa...