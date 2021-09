Cidades Atualização de dados terá impacto

Outra estratégia da Prefeitura que pode resultar num impacto maior futuro no IPTU está no sistema de pontuação que envolve o padrão construtivo do imóvel. Quanto menor, maior o deflator que reduz o valor venal do imóvel e, consequentemente, o valor do tributo. O Executivo quer estimular o cidadão a atualizar os dados da construção no Cadastro Imobiliário Municipal (CIM)...