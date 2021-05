Cidades Atropelamentos matam 3 por mês em Goiânia Número diz respeito a apenas este ano. Média é superior a anos anteriores. Ocorrências somam 182

Em Goiânia, uma média de três pessoas morreram por mês neste ano ao serem atropeladas no trânsito da capital. Número maior do que a média do ano passado, quando em 12 meses foram 31 óbitos de pedestres, chegando a 2,5 ocorrências por mês. A estatística mostra que caminhar pelas ruas de Goiânia ainda é um perigo, mesmo que as leis de trânsito e códigos municipais exij...