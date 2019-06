Cidades Atrasos em repasses por parte do Estado travam HDT Atendimento está limitado e apenas cirurgias de emergência são realizadas. Débito refere-se a cinco meses do ano passado e janeiro de 2019, diz Secretaria de Saúde

Unidade estadual de saúde pública de referência para doenças infecciosas e dermatológicas, com mais de 10 mil pacientes cadastrados, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) passa por dificuldades em decorrência do atraso de repasses do governo de Goiás à organização social (OS) responsável por sua gestão. Cerca de R$ 23 milhões não chegaram aos co...