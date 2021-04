Cidades Atraso nos dados deixa Goiás em 18º na lista de vacinação contra Covid-19 Posição é uma das últimas no ranking, abaixo da média nacional. Saúde aponta que registro das doses aplicadas não está sendo atualizado adequadamente. Professor Jamil foi a cidade que mais imunizou

Os dados do Ministério da Saúde apontam que Goiás é 18º no ranking de Estados em relação ao porcentual da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (6,97%). O líder é o Mato Grosso do Sul (16,1%). A média nacional está em 8% para o indicador, segundo os dados desta terça-feira (6). Os dados do consórcio dos veículos nacionais de comunica...