Cidades Atraso em registro atinge três em cada quatro mortes por Covid-19 em Goiás Dentre os 1.989 óbitos ocorridos desde o dia 16 de junho até esta quinta-feira (13), só 494 entraram na contabilidade em até 24 horas. Demora chega a ser de até 96 dias

Apenas 24,8% dos óbitos por Covid-19 de residentes em Goiás chegam aos registros oficiais no tempo preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), de até 24 horas. São 494 mortes, dentre as 1.989 ocorridas desde o dia 16 de junho, que entraram no sistema no mesmo dia da ocorrência ou em até um dia, de acordo com o levantamento feito pelo biólogo e professor da Universidade...