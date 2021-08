Cidades Atrasados da 2ª dose terão 20 dias após data agendada para receber vacina contra Covid-19 Gestores municipais acordaram que reforço contra a Covid-19 ficará disponível por até 20 dias após o prazo para quem deve receber o imunizante. Secretaria vai tentar equiparar idade

As pessoas que forem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 só terão 20 dias depois da data agendada para receber o reforço. Depois disso, a dose, até então reservada, poderá ser utilizada como primeira etapa de imunização. Atualmente, o Estado conta com 214 mil pessoas com o reforço em atraso. Isto representa 5,9% do total de que já tomou a primeira d...