Vida Urbana Atrações musicais e culturais marcam sarau ambiental no Parque Flamboyant Evento é realizado a partir das 19h30 desta segunda-feira (29), em Goiânia

Atrações musicais e culturais integram o sarau ambiental que será realizado a partir das 19h30 desta segunda-feira (29), no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia. A programação do evento conta com o Trio Vozes, performance do povo indígena, apresentação cultural dos alunos da Escola Municipal Jalles Machado e ainda voz e violão com Talita Vicente Luíza ...