Cidades Ato em memória de estudante vítima de estupro em UTI reúne cerca de 300 pessoas em Goiânia Evento é realizado no Teatro de Arena da Área 3 da PUC-GO, universidade onde Susy Nogueira Cavalcante cursava Arquitetura

Cerca de 300 pessoas participaram de um ato de protesto pela morte da estudante de Arquitetura Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, no início da noite desta quinta-feira, dia 30. O grupo se reuniu no Teatro Arena na Área 3 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Susy foi vítima de estupro menos de 24 horas após s...