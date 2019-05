Cidades Ato em Goiânia contra violência de Estado chega à Praça Cívica Cerca de 90 pessoas participaram de ato em memória dos mortos pela violência em Goiânia. Entre as participantes estão as mães dos dez adolescentes mortos após incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP), em 25 de maio de 2018. Mãe de Marielle Franco também participa do evento

Cerca de 90 pessoas participam de ato em memória dos mortos pela violência em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (16). O grupo saiu da Praça do Trabalhador e chegou por voltas das 17 horas na Praça Cívica, no Centro da capital. A caminhada integra a programação do 4º Encontro Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo de Estado, que começou no dia 18...