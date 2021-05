Cidades Ato a favor da tortura, na cidade de Goiás, é repudiado por prefeitura e entidades Dois manifestantes utilizaram roupas semelhantes às da tradicional Procissão do Fogaréu para pedir que Deus ‘perdoe os torturadores’ da ditadura

No último sábado (1º), em meio a uma tarde de atos por todo o Brasil em favor do presidente Jair Bolsonaro, dois manifestantes utilizaram roupas semelhantes às da tradicional Procissão do Fogaréu para pedir que Deus ‘perdoe os torturadores’ da ditadura, na cidade de Goiás, interior do Estado. Aderson Liberato Gouvea, prefeito da cidade, lamentou o caso: “Os atos extrapolaram a...