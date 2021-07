Em comemoração aos 211 anos de fundação de Campinas, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) irá cumprir sua agenda diretamente do Colégio santa Clara, nesta quinta-feira (8). “Hoje eu despacho do Colégio Santa Clara em homenagem aos 211 anos da antiga Campininha das Flores, município extinto e agregado a, então, nova capital de Goiás”, escreveu em sua conta no Twitter. O prefeito informou ainda que na agenda está a sanção da lei que reduz a alíquota do Imposto de Transmissão de Imóvel (ISTI) na capital do Estado.

A Câmara de Goiânia também transferiu a sede do Legislativo para o bairro, nesta quinta-feira (8). A Sessão Plenária Especial é realizada a partir das 8h30 no auditório do Colégio Santa Clara. 8 de julho é a data da provável chegada, em 1810, dos desbravadores ao marco zero da fundação do antigo arraial, convertido mais tarde em município de Goiás. Para construção de Goiânia, Pedro Ludovico escolheu a então cidade de Campininha das flores, que foi incorporada como bairro da Capital.