Cidades Atividade está suspensa, diz Sama

O POPULAR entrou em contato com a Sama/Eternit para saber se a mineradora tinha conhecimento da tese do antropólogo, mas não houve manifestação a respeito. A Sama informou apenas que seu setor de saúde não possui registros de trabalhadores que ingressaram na empresa a partir de 1980 tenha ficado doente em decorrência direta do trabalho com o amianto na mina de Cana Brava....