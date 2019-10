Cidades Atirador da PM mata homem que fez mãe e bebê reféns por 2 horas em roubo no Aeroporto de Viracopos Dois seguranças foram baleados e levados para hospitais de Campinas - um major da PM foi atingido; durante a ação, a quadrilha ateou fogo em dois caminhões na Rodovia Santos Dumont

Criminosos armados invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, trocaram tiros com os seguranças e assaltaram a transportadora de valores Brinks, na manhã desta quinta-feira, 17, em Campinas, no interior de São Paulo. Dois suspeitos foram mortos durante a fuga. Um major da Polícia Militar foi atingido, mas sem gravidade. Dois seguranças ...