Cidades Aterro sanitário de Goianira pega fogo Dois caminhões, dos bombeiros e da prefeitura, foram utilizados para controlar as chamas

O aterro sanitário da cidade de Goianira pegou fogo nesta terça-feira (18) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Segundo a corporação, no local a guarnição encontrou vários focos em toda a extensão do aterro. Um caminhão de combate a incêndio e um caminhão tanque da prefeitura foram utilizados e o fogo foi controlado sem maiores problemas. Os bom...