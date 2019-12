Cidades Atentado mata índios Guajajara no Maranhão Atentado ocorreu neste sábado (7) na BR-226, entre as aldeias Boa Vista e El Betel

A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão informou neste sábado (7), no Twitter, que está acompanhando, com a Secretaria de Segurança Pública e representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), o atentado contra lideranças indígenas Guajajara, ocorrido neste sábado na BR-226, entre as aldeias Boa Vista e El Betel. Até agora, de acordo...