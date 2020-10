Cidades Atendimentos eletivos têm retomada em hospitais de Goiás Unidades vão recepcionar metade da capacidade para respeitar as exigências dos órgãos de saúde. HGG prevê 400 cirurgias até novembro e Crer programa 360 no mesmo prazo

As filas de atendimentos eletivos no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) e no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo (Crer) devem começar a diminuir a partir de agora. As unidades traçaram estratégia para a retomada dos procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias. Os atendimentos serão agendados pelos funcionários das unidades e nos ...