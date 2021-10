Cidades Atendimentos do Programa Mais Empregos serão feitos sem agendamento no Vapt Vupt Agências de todo o Estado receberão pessoas que estão em busca de vagas disponibilizadas pelo Sine sem necessidade de hora marcada

A partir desta segunda-feira (18), os atendimentos do Programa Mais Empregos serão feitos sem necessidade de agendamento prévio nas unidades do Vapt Vupt de todo o estado. A intenção é facilitar o acesso dos cidadãos às vagas de trabalho disponíveis pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine). O Programa Mais Empregos foi lançado pelo Governo de Goiás em setembro de 202...