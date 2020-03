A Receita Federal de Goiás informou que o atendimento nas suas unidades será somente por meio de agendamento pelos próximos 30 dias. Medida é para preservar servidores e contribuintes de possível infecção pelo coronavírus.

Dessa maneira, durante esse período não haverá distribuição de senhas. Os agendamentos podem ser feitos pelo site http://receita.economia.gov.br/. Com o atendimento programado, a receita quer evitar aglomerações, que são propícias para disseminação da covid-19.

Além disso, o órgão lembra que a maioria dos serviços mais procurados podem ser feitos na internet, no site da Receita Federal, por meio do Portal e-CAC, Chat RFB e Fale Conosco etc.

O órgão também informou que tem tomado medidas de controle como aumento da higienização dos locais e disponibilização de álcool em gel, disponível em áreas comuns. Além disso, tem fornecido máscaras em casos necessários e mantido a distância mínima entre as pessoas na área de espera.

Veja as orientações sobre o atendimento no dia agendado:

1. O acesso à unidade da Receita Federal ficará restrito a quem for atendido. Somente idosos, crianças e pessoas com deficiência poderão estar acompanhados de um responsável.

2. Haverá controle de acesso ao prédio da unidade. Na entrada, o contribuinte deverá apresentar ao vigilante o comprovante de agendamento.

3. O acesso ao prédio só será permitido dez minutos antes do horário marcado no comprovante.

4. Pede-se, ainda, que o contribuinte apresentando algum sintoma de coriza, espirro, tosse, dificuldade de respirar ou febre NÃO COMPAREÇA presencialmente a alguma unidade de atendimento da Receita Federal, mesmo que agendado previamente, a fim de evitar a propagação de doenças respiratórias e orais.