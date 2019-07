Cidades Atenção, motorista: obra vai abrir a rotatória dos Correios entre Goiânia e Aparecida Não haverá interdição total no encontro entre as Avenidas 4ª Radial, Rio Verde, São Paulo e Transbrasiliana, mas há recomendação aos condutores para procurar rotas alternativas

As obras para abertura da rotatória que liga as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, no encontro das Avenidas 4ª Radial, Rio Verde, São Paulo e Transbrasiliana, próximo aos Correios, começam nesta segunda-feira (15) em ação conjunta entre as duas prefeituras. A intervenção para abertura nos dois sentidos terá duração de cerca de 10 dias e não haverá interd...