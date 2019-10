Cidades Ataque de abelhas deixam quatro feridos em Goiás Este é o segundo ataque em menos de um mês. Em setembro um idoso morreu após ser picado quase mil vezes

Em menos de um mês o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas de ataques de abelhas em Goiás. No último domingo (13), quatro pessoas ficaram feridas após um ataque de um enxame de abelhas na Praça do Mercado, próxima a uma feira, no Centro de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A colmeia estava dentro de um suporte de um painel de propaganda quando...