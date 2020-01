Cidades Até 33 bairros de Goiânia têm estragos por chuvas Precipitações da última semana causaram alagamentos de casas e ruas, quedas de árvores e desmoronamentos na capital

Pelo menos 33 bairros de Goiânia, em todas as regiões da cidade, sofrem com os incidentes causados pelas chuvas nos últimos sete dias. Desde o dia 21, quando a precipitação foi mais intensa e chegou a destruir uma ponte e ainda parte de outras duas na Região Noroeste, e até esta segunda-feira (27), com alagamentos em diversos pontos e desmoronamento na Avenida José Lu...