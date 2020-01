Cidades Associação vê crescimento mesmo com obras no local

As três obras da Prefeitura de Goiânia na região da Rua 44, no início do semestre passado, foram motivos de reclamações por parte dos empresários e feirantes que atuam no local, já que havia o receio de que os desvios de tráfego e a movimentação das máquinas pudessem inibir a ida de clientes, especialmente no último trimestre do ano, que é considerado o melhor para a...