Associação de hospitais privados de Goiás diz que interrupções de energia afetam atendimento

Atualizada às 14h37. Hospitais, laboratórios, clínicas de imagem, bancos de sangue e serviços de oncologia da rede privada de Goiás alegam que as constantes oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica pela Enel estão afetando o funcionamento das unidades. Segundo a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), to...