Com o intuito de tratar sobre o atendimento na rede hospitalar privada, representantes da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) se reuniram na manhã desta segunda-feira (16) com o governador Ronaldo Caiado (DEM). O presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), Silvio Fernandes, também participou do encontro.

Segundo o presidente da Ahpaceg, Haikal Helou, no encontro o grupo pediu a criação de uma linha de crédito que viabilize a compra de equipamentos, insumos e a contratação de profissionais, caso seja necessário. Outro pedido foi que o Estado assuma a regulação temporariamente. “Isso da agilidade ao processo de ida e vinda dos pacientes.”

O terceiro item tratado na reunião foi que o governo, através da polícia, atue evitando a especulação e o desaparecimento de produtos necessários para enfrentar a pandemia, a princípio máscara e álcool em gel.

De acordo com Helou, o governador recebeu os pedidos e deve encaminhá-los para as devidas secretarias. “Caiado ficou de dar uma resposta o mais rápido possível. Prometeu nos ajudar e isso nos tranquila” finalizou.