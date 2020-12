Cidades Associação de caça dá apoio a famílias de trabalhadores mortos em Cristalina Instituição cobra rigor na investigação da morte de três homens. Eles procuravam javalis quando foram interceptados por policiais militares na zona rural

Integrantes da associação de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (Cacs) do Planalto, do Distrito Federal (DF), se juntam aos manifestantes e familiares dos três homens mortos em uma ação da Polícia Militar na última quarta-feira (25). Eles estarão na cidade de Cristalina no próximo sábado (5) para participar da manifestação que está sendo organizada. Outros grupos ...