Cidades Associação comemora informação de que racismo não partiu de condomínio Associação diz que andamento da investigação traz alívio aos moradores e reclama de “conclusões precipitadas feitas à época”

Em nota divulgada nesta quarta-feira (30), a Associação dos Amigos do Aldeia do Vale (Saalva) comemorou o andamento da investigação que apura episódio de racismo contra um entregador negro, em Goiânia. Na terça-feira (29), a Polícia Civil divulgou que o autor do crime não estava na capital goiano no momento do pedido. O caso aconteceu no dia 25 de outubro deste ano. ...