Cidades Assessora parlamentar na Assembleia de Goiás morre por complicações da Covid-19 aos 33 anos Thamiris Ungarelli trabalhava com o deputado Bruno Peixoto, era irmã de Polyanna Roller e cunhada de Ernesto Roller

Atualizada às 13h37 deste domingo (25) Morreu neste domingo (25) Thamiris Ungarelli, de 33 anos, após complicações da Covid-19. Ela trabalhava como assessora do deputado Bruno Peixoto (MDB), na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A informação foi confirmada por um comunicado da Secretaria de Estado do Governo de Goiás Em suas redes sociais, Bruno Peixoto...