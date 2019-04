Vida Urbana Assessora de João de Deus desiste de delação premiada Defesa da jornalista Edna Gomes afirmou que a investigada não tem nada de relevante para contar e, por isso, recuou da decisão de fazer uma delação premiada

A ex-assessora de imprensa do médium João Teixeira de Faria, a jornalista Edna Gomes, desistiu, nesta terça-feira (30), da delação premiada que faria junto ao Ministério Público de Goiás (MP-GO). De acordo com a defesa da jornalista, o depoimento já estava acertado para acontecer, embora não tivesse sido marcado, e ela havia firmado uma espécie de pré-acordo com o MP. O pré-ac...