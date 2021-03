Cidades Assessor do cantor Leonardo morre em fazenda do sertanejo, em Jussara Segundo informações, Milton Rodrigues, o Passim, teria sido atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo

Um dos assessores do cantor Leonardo, Milton Rodrigues, o Passim, morreu na noite desta quinta-feira (4), na fazenda Talismã, em Jussara, no Noroeste de Goiás e de propriedade do sertanejo. Segundo informações preliminares, Passim teria sido atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo. Em suas redes sociais, a mulher de Leonardo, Poliana Rocha postou uma me...