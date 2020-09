Cidades Assembleia Legislativa de Goiás aprova criação de Centro de Referência para pessoas com autismo Conforme o projeto, o centro será uma unidade do SUS que oferecerá serviço especializado às pessoas diagnosticadas com o transtorno e avaliação daquelas que têm suspeita e que ainda não foram diagnosticadas

Foi aprovada nesta quinta-feira (24), na Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto de nº 3923/19, que autoriza o Poder Executivo a criar e implementar, no âmbito da estrutura da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, o Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA). Conforme a proposta, o centro será uma unidade do Sistem...