As igrejas evangélicas Assembleia de Deus, ministério de Campinas e Fama, decidiram suspender todos os cultos que seriam realizados esta semana para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Essas medidas atendem pedido do governador Ronaldo Caiado (DEM), que telefonou para lideranças religiosas pedindo a suspensão de cultos e missas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o bispo Oídes José do Carmo, líder do Ministério de Campinas, explica que os cultos agora serão transmitidos apenas pela internet e sugere que os irmãos se reúnam em pequenos grupos para orar.

“Nós não estamos com medo, não estamos em pânico. Nós confiamos em Deus. Estamos sendo prudentes e sobretudo dando a nossa contribuição enquanto cidadãos conscientes”, diz o bispo no vídeo.

Oídes diz que a suspensão dos cultos deve ajudar muito no combate à proliferação do novo vírus e para que não haja esgotamento dos hospitais, como ocorre em outros países. Até o final da semana será decidido se a suspensão continua ou não.

A Assembleia de Deus Ministério de Campinas possui cerca de 75 mil membros espalhados no Estado. A ordem de suspensão dos cultos vale tanto para a sede, no Setor Campinas, em Goiânia, como para todas as congregações.

Com cerca de 40 mil membros, a Assembleia de Deus Ministério Fama também deve anunciar a suspensão de todos os seus cultos. Os detalhes de como vai funcionar a medida devem ser anunciados no culto da noite deste domingo (15), segundo assessor da igreja.

Ambas as igrejas já haviam cancelado, na semana passada, grandes eventos programados para os próximos meses, como acampamentos e passeatas.