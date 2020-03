Uma ação judicial protocolada na tarde deste sábado (28) pede a reabertura da Igreja Assembleia de Deus da Vila Redenção, em Goiânia, que está proibida de realizar suas atividades religiosas devido aos decretos estadual, do último dia 20, e municipal, ambos realizados com o intuito de proibir aglomerações para combater a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

O documento, remetido à 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, conta que uma das igrejas do grupo, localizada no Parque Trindade 2, foi notificada no dia 23 de março determinando o seu fechamento imediato, colocando todos os fiéis para fora do local, com base nos decretos de combate à Covid-19. No argumento dos advogados da Igreja, Edvaldo Adriany Silva e Samuel Rocha Alves, os decretos ferem "a liberdade religiosa do cidadão sob o argumento de que a sua finalidade era evitar o contágio do coronavírus".

Reforça ainda que a Igreja em questão, antes mesmo dos decretos, já "praticava as medidas preventivas cumprindo as orientações do Governo Federal, assim suspendeu os seus cultos públicos e passou a transmiti-los via on-line, sendo oportuno ressaltar que a igreja é uma congregação de médio porte com aproximadamente 300 fieis e passou a realizar postagens on-line de mensagens a seus fiéis". Mas que, ainda assim, "existe um grupo de fieis, que buscam o refúgio da igreja para realizar suas orações" e, por isso, ainda se mantinha aberta.

A ação afirma ainda que 'neste cenário caótico evita que o cidadão não entre em um processo de histeria coletiva e social e ainda de anarquia generalizada

como se mostra nós filmes apocalípticos, é justamente a fé das pessoas em suas religiões". "Logo a igreja nestes dias de crise deveria ser é obrigada a se manter aberta 24 horas para dar conta de tratar toda a população e não obrigada a fechar por ato normativo ilegal", argumenta os advogados. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) atualizou o decreto federal impondo as igrejas e as lotéricas entre os serviços essenciais, permitindo a abertura dos mesmos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu este trecho do decreto na sexta-feira (27).