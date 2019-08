Cidades Assassinos encapuzados invadem boate e matam 5 pessoas com tiros na cabeça Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas; os celulares dos mortos foram levados pelos criminosos

Um grupo de assassinos encapuzados invadiu uma boate e mataram cinco pessoas na madrugada deste sábado (10), no balneário de Mostardas, litoral do Rio Grande do Sul. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e transportadas para hospitais em Porto Alegre. O ataque aconteceu por volta da 1h na Boate Solidão, localizada às margens da RSC-101. Três homens, entre ...