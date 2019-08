Cidades 'Assassino do tênis vermelho' é preso em Anápolis; veja vídeo Homem é suspeito de cometer quatro homicídios no município

Lucas Vieira e Silva de 25 anos, conhecido como "assassino do tênis vermelho", foi preso nesta terça-feira (19), em Anápolis, na região Central do Estado. O homem é suspeito de praticar quatro homicídios no município e de acordo com a polícia sempre usava o acessório como uma forma de proteção. Segundo o delegado responsável pela investigação, Wlisses Valentim, um cir...