Cidades Assassinatos de transexuais crescem 41% no país e chegam a 175 em 2020, mostra relatório Aos 13 anos, Keron Ravach foi morta no Ceará com socos, pedradas, pauladas, facadas, teve os olhos perfurados e a roupa introduzida no ânus

O ano de 2021 começou com o assassinato de Keron Ravach no Ceará. Aos 13 anos, a adolescente transexual foi morta com socos, pedradas, pauladas, facadas, teve os olhos perfurados e a roupa introduzida no ânus. Crimes contra pessoas transgênero, com extrema violência como o de Keron, estão em alta no país. Em 2020, ao menos 175 mulheres transexuais foram assassinadas em 202...