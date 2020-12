Cidades Assassinatos de jornalistas dobram em 2020 Número é apontado em relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) divulgado nesta terça-feira (22)

O número de jornalistas mortos como retaliação por seu trabalho dobrou em 2020 em relação ao ano anterior, aponta um relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) divulgado nesta terça-feira (22). Desde o início do ano, 21 jornalistas foram assassinados pela atuação profissional; nenhum deles no Brasil. Em 2019, foram 10 assassinatos deste tipo. H...