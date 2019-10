Cidades Assassinato de casal de namorados teria sido cometido por ex-marido da vítima em Goiânia Suspeito está foragido. Caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)

A Polícia Civil de Goiás iniciou, nesta terça-feira (15), a investigação do assassinato de um casal que foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (14), em uma residência no Setor Garavelo B, em Goiânia. As vítimas são uma mulher de 48 anos e um homem de 42 que eram namorados. O caso é apurado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)...