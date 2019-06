Cidades Assassinato de ator de 'Chiquititas' e dos pais dele completa uma semana e filha presta homenagem ‘Nenhum texto e nenhuma foto jamais vai se igualar à importância e a dor que está sendo cada minuto da última semana’, escreveu Camilla Miguel

Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, foram assassinados no domingo, 9. De acordo com a polícia, o pai da namorada do ator, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, disparou contra as três vítimas e fugiu. O ator Rafael Henrique Miguel participou da novela Chiquititas, do SBT...