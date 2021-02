Cidades Assaltantes em fuga na BR-070 batem contra carro e criança de 3 anos morre Após o acidente, os bandidos conseguiram fugir

Uma criança de 3 anos morreu em um acidente de trânsito provocado por bandidos em fuga, na BR-070, em Águas Lindas de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de segunda-feira (8), dois homens armados anunciaram um assalto em um bar na cidade e mantiveram as pessoas que estavam no local em cárcere privado. Uma das vítimas conseguiu avisar...