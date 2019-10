Cidades Assaltante que arrastou mulher durante roubo de carro na Avenida 136 é preso Ao ser detido pela Polícia Militar, suspeito confessou ter roubado outro veículo dias antes. No outro assalto, uma pessoa que tentou socorrer vítima foi atropelada

O homem suspeito de ter roubado o carro da servidora pública Tatiane Mendonça dos Santos, de 39 anos, foi preso na noite de quinta-feira, dia 17, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta sexta-feira (18), após passar por audiência de custódia no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás. No momento do crime, Tatiane entrou e...