Cidades Assaltante perseguido por população morre ao mergulhar em barragem O Corpo de Bombeiros encontrou um revólver falso na água

Um homem morreu na manhã deste sábado, 13, após tentar realizar um assalto, ser perseguido pela população e mergulhar na barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros encontrou um revólver falso na água. De acordo com os bombeiros, o homem tentou realizar um assalto no bairro São Bento e foi perseguido por um grupo de pessoas que passava no local. N...