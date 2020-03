Cidades Assaltante morre durante troca de tiros com a PM em Goiânia Ação policial ocorreu na noite desta sexta-feira (27) depois de dois homens tentarem assaltar uma casa no Residencial Mirante, na Região Norte da capital

Um homem morreu durante uma troca de tiros com a polícia, na noite de ontem (27), na Rua RM-1, no Residencial Mirante, na Região Norte de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), dois policiais estavam em uma viatura quando escutaram gritos dentro de uma casa. Eles foram até a residência e encontraram dois homens armados, que ti...