Cidades Asmego lamenta morte de advogados e acompanha o caso Presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, Patrícia Carrijo, assina texto em que repudia "ato de violência"

A Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) lamentou, há pouco, a morte dos advogados Marcus Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhaes. O crime ocorreu por volta das 15 horas, em um escritório no Setor Aeroporto. A Polícia Militar está no local. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou dois representantes: o vice-presidente Thales Jayme e o presidente da Comissão d...