Cidades Asma causa a morte de seis pessoas por dia no Brasil Doença que matou Fernanda Young foi responsável pela morte de 59 pessoas em Goiás em 2017. Em 2019, 732 pessoas foram internadas no Estado

Dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito além de respiração curta e rápida. Estes são alguns dos principais sintomas da asma, doença pulmonar que mata seis pessoas por dia no Brasil. Os últimos dados divulgados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) são de 2017 e apontam para 2.477 mortes no país, sendo 147 no Centro-Oeste e 59 em Goiás. ...